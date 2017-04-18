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18 апреля 2017
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20:11  18 апреля 2017 1

Екатеринбургский блогер госпитализирован в бакинском СИЗО

Дата суда над блогером-путешественником до сих пор не назначенаФото: 1news.az

Екатеринбургский блогер Александр Лапшин, содержащийся в бакинском СИЗО, госпитализирован. Ему поставлен диагноз «тахикардия».

Блогер Александр Лапшин переведен в медпункт следственного изолятора, рассказал его адвокат Эдуард Чернин. «На данный момент мой подзащитный проходит лечение в медпункте. После того, как он пожаловался на боли в сердце, его доставили на обследование в одну из частных клиник, где ему был поставлен диагноз „тахикардия“. Сейчас Лапшин чувствует себя хорошо», — цитирует Чернина азербайджанское агентство 1news.az.

Лапшин был экстрадирован в Баку из Минска 7 февраля. Блогера обвиняют в подрыве территориальной целостности Азербайджана. Блогер и турист, который, помимо российского, имеет израильское и украинское гражданство, был задержан в Минске в середине декабря 2016 года по запросу Азербайджана за незаконный въезд в страну. Лапшин был внесен в черный список МИД Азербайджана в 2011 году за то, что высказывал в своих записях в Сети поддержку самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике, которую Азербайджан считает своей территорией. Но в 2015 году Лапшин обманул азербайджанских пограничников — въехал на территорию страны по украинскому паспорту, где его имя записано как «Олександр». Азербайджан объявил Александра в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и Миграционного кодекса АР.

За незаконный въезд в страну Лапшину грозит по азербайджанскому закону восемь лет заключения.

Александр Лукманов
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