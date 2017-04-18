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Главные новости Курганской области
20:22  18 апреля 2017 1

Кокорин на Госсовете выступил за ужесточение наказаний недобросовестным интернет-продавцам

Кокорин интервью Курган, кокорин алексей
Алексей Кокорин возглавил рабочую группу по подготовке ГоссоветаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Запреты в области электронной коммерции не решат проблемы в сфере защиты прав потребителей. Об этом рассказал в докладе на заседании президиума Госсовета «О национальной системе защиты прав потребителей» губернатор Курганской области Алексей Кокорин. Заседание Государственного Совета прошло в Великом Новгороде во вторник, 18 апреля.

Рабочая группа по подготовке заседания президиума Госсовета под руководством губернатора Зауралья и руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой определила самые острые проблемы, среди которых — развитие глобальных рынков товаров и услуг, а также активный переход потребительских правоотношений в онлайн-режим. Сферами, требующими пристального внимания, по мнению экспертной группы, являются финансовые услуги, электронная коммерция, трансграничная торговля товарами и услугами.

«Пока в мире не найдено универсального способа защиты прав потребителей. Рабочая группа считает, что запреты в этой области проблем не решат. Россия должна вести работу на международных площадках, найти единые подходы к регулированию этого рынка, включая решение вопросов трансграничной торговли», — цитирует ТАСС доклад Алексея Кокорина.

«Рабочая группа считает, что необходимы специальные нормы, поддерживающие социально-уязвимые слои населения — это дети, люди пожилого возраста, инвалиды, малоимущие. Словом, те, у кого не хватает знаний и опыта пользоваться интернетом, кто в силу своей доверчивости, ограниченных материальных, физических возможностей становятся жертвами мошенников», — отметил Кокорин. Он предложил повысить ответственность для тех предпринимателей, которые умышленно злоупотребляют уязвимостью потребителя.

Татьяна Жаткина
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