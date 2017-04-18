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18 апреля 2017
Главные новости Москвы
21:05  18 апреля 2017 0

«Аэрофлот» признан самым сильным брендом России, по версии BRAND FINANCE

Аэропорт. Самолет. Челябинск., самолет, боинг, аэрофлот
Самолеты компании летают по всему мируФото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Аэрофлот» признан самым сильным брендом России. Первое место старейшей авиакомпании страны присвоила ведущая консалтинговая компания по оценке брендов Brand Finance, ранее также признавшая «Аэрофлот» самым сильным авиационным брендом в мире.

Документальное свидетельство президент консалтинговой компании Дэвид Хэйг вручил генеральному директору «Аэрофлота» Виталию Савельеву во вторник, 18 апреля.

По словам Савельева, сильный бренд стал результатом многолетней работы общей команды. «Получено еще одно подтверждение того, что „Аэрофлот“ — лицо России, самая узнаваемая отечественная компания в стране и за рубежом. Для десятков миллионов людей по всему миру „Аэрофлот“ ассоциируется с высоким уровнем сервиса, самым молодым парком самолетов в мире и стильным персоналом на борту», — заявил Савельев.

Парк компании постоянно обновляется
Фото: пресс-служба компании

Гендиректор «Аэрофлота» напомнил, что у компании есть глобальные амбициозные цели и их удастся достичь, поскольку для этого есть все — целеустремленная команда, высокоэффективная бизнес-модель, международное признание достижений — в том числе и полученная сегодня престижная награда.

Дэвид Хэйг считает, что российский бренд получил высокие оценки из-за инвестиций в собственное развитие и продвижение компании на ключевых рынках. «Этому также способствует партнерство с Manchester United, которое помогает „Аэрофлоту“ охватить широкую аудиторию, в частности, на азиатском рынке», — отметил Хэйг.

В 2017 году «Аэрофлот» стал самой любимой иностранной авиационной компанией в Китае. В страну за прошлый год самолетами компании доставлено больше 1,2 млн человек. В этом же месяце портал TripAdvisor присудил «Аэрофлоту» победы в трех номинациях премии TripAdvisor Travellers» Choice Award: «Лучшая авиакомпания Европы», «Лучший бизнес-класс» и «Лучшая авиакомпания России».

Компания за год перевезла больше 1,2 млн пассажиров в Китай
Фото: пресс-служба компании

Виктор Жуков
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