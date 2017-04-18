21:00 18 апреля 2017 0

В прошлом году бюст Сталина в Сургуте простоял считаные дни Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Новости дня в вечерней подборке от «URA.RU». Такую же подборку вы можете получать в электронную почту — просто оставьте нам свой адрес. Мы присылаем два письма в день, утром и вечером по будням, и одно в выходные. В них только новости — никакой рекламы и спама.

А вот главное за сегодня:

В Кремле назначили нового куратора Урала. Это интеллигент, знает все регионы, может разговорить кого угодно. Курировал Тюменскую область, Югру и Ямал. Словом, знакомьтесь.

Пермский депутат Сергей Клепицин заявил, что матери-одиночки рожают после «дискотек, корпоративчиков и междусобойчиков», поэтому не заслуживают поддержки из бюджета. Забавно, но этот человек — координатор проекта «России важен каждый ребенок».

В Сургуте снова установят бюст Иосифа Сталина. Снова — потому что уже делали это примерно год назад. Тогда памятник через полдня облили краской, а вскоре демонтировали.

Бывший челябинский губернатор, а ныне «беглый олигарх из Лондона» Михаил Юревич, и его адвокат Игорь Трунов имеют претензии к Центризбиркому. Обоих, как выяснилось, ЦИК ошибочно не допустил до выборов в 2016 году, чем фактически сломал карьеру им и экс-руководителю «Партии пенсионеров» Евгению Артюху. Самое любопытное — суд признает ошибку, но исправлять ее никто не будет.

Пранкер от имени пермского вице-премьера Виктора Агеева разыграл местного чиновника. А теперь уже сам Агеев требует с телефонного шутника 4 миллиона рублей в качестве «компенсации морального ущерба». Дорогая получилась шутка.

Каскадеры исторического фильма «Тобол» (снимается на севере Тюменской области) сняли свою версию клипа «Между нами тает лед», одевшись в костюмы Джунгарского ханства. И это лучше всех предыдущих переделок, вместе взятых!