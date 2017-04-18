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21:06  18 апреля 2017 0

Замгубернатора Ямала ответил жителям, недовольным новыми сборами за мусор

Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов в поселке Красный. Верхняя Пышма, мусор, экология, отходы, свалка, полигон тбо, тко
Мусорный вопрос в Ноябрьске является одной из самых горячих тем. Отношения в этой сфере не до конца урегулированыФото: Анна Майорова © URA.RU

Замгубернатора округа Сергей Карасев заявил, что ямальцы не должны оплачивать частный бизнес переработки отходов. Об этом он сказал в рамках выездного заседания по экологической безопасности в Ноябрьске. Там сейчас остро обсуждается вопрос повышения платы за утилизацию мусора на городском полигоне для УК и новые начисления в связи с этим в квитанциях жителей.

«Владельцем мусора является гражданин, соответственно, расходы, связанные с ликвидацией вреда, который наносится отходами, вполне логично возложить на гражданина. Но при этом деятельность, связанная с переработкой мусора, — это бизнес. И оплачивать ее граждане не должны», — подчеркнул Карасев, которого цитирует «Ноябрьск24».

В его аппарате слова трактовали так: сейчас управляющие компании должны платить за утилизацию хлама на полигоне. Для них тарифы утверждаются департаментом тарифной политики, энергетики и ЖКК. Обычно в рамках утилизации мусор сжигают. А переработка — это уже отдельное понятие. За нее плата взиматься не должна ни с кого, остальные сборы законны.

У управляющих компаний есть право собирать с населения деньги за вывоз ТБО. Эти тарифы не регулируются государством, они утверждаются собранием собственников, и теоретически в них компании могут заложить какую-то часть расходов на утилизацию (захоронение мусора).

Как сообщалось ранее, городской полигон Ноябрьска передан в аренду ООО «Инновационные технологии». Они занимаются и утилизацией, и переработкой мусора. В Ноябрьске установлено соответствующее оборудование.

Юлия Фролова
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