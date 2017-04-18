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18 апреля 2017
Главные новости Москвы
21:01  18 апреля 2017 0

Гостям «Евровидения» посоветовали не путать украинцев с русскими

Крым. День перед референдумом., набережная, море, берег, залив, флаг россии
На Украине, похоже, не хотят вспоминать о россиянахФото: Валентина Свистунова © URA.RU
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Евровидение в Киеве
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В Киеве для гостей международного конкурса «Евровидение» подготовили буклет, в котором содержится 23 совета, как вести себя в украинской столице. Главное требование документа — не называть украинцев русскими и не вспоминать про Россию.

О документе, который включает в себя 23 пункта, рассказала на своей странице в социальной сети Facebook Анна Романова, депутат Верховной Рады, добавив хэштег #Евровидение2017.

«Основная причина, почему иностранцы не ездят на Украину, — страх. Перед войнами, бандитами, терактами „нацистов/фашистов“ и еще много перед чем. Чтобы иностранные туристы более комфортно чувствовали себя на Украине, о которой слышали столько мифов и дезинформации, я и моя команда разработали уникальный буклетик, — рассказала Романова. — Здесь 23 иллюстрированных совета о том, как вести себя на Украине, а также основные слова, горячие телефоны и карты».

В буклете особо подчеркивается, что о России на территории Украины лучше не упоминать, хотя «украинцы — миролюбивые люди». Тем не менее лучше избегать темы отношений между их родиной и Россией и не дай бог кого-то назвать русским.

Татьяна Трушина
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