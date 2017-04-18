Ученые описали вино, которое мог пить Иисус Христос

21:14 18 апреля 2017 0

Ученые узнали состав древнего вина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Американский ученый Патрик Макгаверн рассказал о составе вина, которое мог пить Иисус Христос. По мнению специалиста, опирающегося на проведенное исследование, Сын Божий пил концентрированное вино с фруктовым привкусом, которое было широко распространено две тысячи лет назад в Иерусалиме.

Напиток состоял из гранатов, мандаринов и специй, среди которых — корица и шафран. Ученый узнал рецепт древнего вина за счет изучения сосудов, в которых оно хранилось, пишет «Федеральное агентство новостей».