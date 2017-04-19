03:03 19 апреля 2017 0

Печатные СМИ - самый бесполезный способ "достучаться" до рожденных после 2000 года Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Молодежь, вышедшая на акции протеста 26 марта — индивидуалисты и зацикленные на собственном внутреннем мире люди с дефицитом внимания. К таким выводам пришли эксперты фонда «Петербургская политика», когда готовили исследование «Поколение Y и Поколение Z в поиске собственных мест под Солнцем».

Политологи решили описать поколения X, Y и Z после того, как в марте по всей стране прошли митинги с участием молодежи. Кроме того, дискуссии о «группах смерти» в соцсетях также подняли интерес к настроениям молодого поколения. Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов заявил «URA.RU», что в докладе было решено описать разницу поколений в соответствии с политическими реалиями сегодняшнего дня.

«Зная, чем одно поколение отличается от другого, власти могут решать свои задачи. Вопрос в том, что они хотят делать.

Если, например, есть цель «притащить» молодежь на избирательные участки, и рассчитывать на то, чтобы молодые люди проголосовали за нужного кандидата, то для этого нужно будет сделать многое.

Возможно, даже следует подумать, будут ли того стоить все эти усилия», — рассказал об актуальности доклада политолог.

В исследовании описываются особенности нескольких поколений: бэби-бумеров (рожденные в 1945-1964), поколение Х (1964-1980), поколение Y (1980-2000) и поколение Z (после 2000). Среди характеристик, по которым они отличаются, политологи выделили, например, особенности самоидентификации рожденных в разное время.

Оказалось, что если бэби-бумерам важно, чтобы уважали их достижения и должности, то для поколения Х (1964-1980) принципиальны уважение к их мировоззрению и мнению: они ценят вертикальный рост и надеются сами на себя. В то же время поколение Y (1980-2000) требует уважения к своим навыкам, ценит горизонтальный рост и надеется на среду. А поколение Z (после 2000) — требуют уважения к своей индивидуальности.

То же касается и жизненных приоритетов.

Бэби-бумеры — ценят работу и общественную самореализацию, поколение X ставят на первое место семью, поколение Y — свои впечатления и друзей, а поколение Z — собственный внутренний мир и ближний круг.

Разрыв поколений оказался непростым, отмечает Виноградов. Политолог назвал нынешнюю ситуацию «вызовом», в том числе и политическим.

«Ситуация двойственная. Есть разные поведенческие модели, в том числе и в части потребления информации, и в части готовности ждать каких-то перемен и попыток их как-то ускорить. Здесь и от поколения Z больше активности, как и от младшего поколения Y. С другой стороны, между поколениями нет взаимной агрессии. Молодежь лояльно относится к своим родителям, родители тоже с уважением относятся к поколению своих детей, готовы к ним прислушаться, например, делая домашние покупки. Нет пренебрежительного отношения и „стартовой“ неприязни, которая была характерна для прошлых эпох», — рассказал «URA.RU» эксперт.

Работая с молодым поколением, нужно учитывать, каким образом они предпочитают получать информацию. Эксперты утверждают, что старшее поколение (бэби-бумеры) делает ставку на личные встречи и телефонные звонки, в то время как миллениалы (1980-2000) общаются с помощью SMS и мессенджеров, а рожденные после 2000 года предпочитают соцсети, получают контент «из облака» и критично относятся к фейковым новостям в Интернете.

О трех возможных сценариях поведения поколений Y и Z перед 2018 годом и после него «URA.RU» писала ранее. Их Виноградов описывал, выступая на конгрессе РАПК. Тогда политтехнологи и политические аналитики сошлись во мнении, что молодежная повестка и мобилизация молодого электората — один из вызовов предстоящей президентской кампании.