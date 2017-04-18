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18 апреля 2017
17 апреля 2017
Главные новости Пермского края
21:20  18 апреля 2017 0

В Прикамье задержали женщину, выбросившую младенца на улицу

Полиция. Челябинск., полиция
Полицейские искали женщину почти месяцФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В городе Чайковский Пермского края полицейские задержали женщину 1991 года рождения, которую подозревают в том, что она, родив ребенка в домашних условиях, выбросила его в пакете на улицу.

Сообщение о том, что в городе найден труп младенца, поступило в полицию от местной жительницы еще 25 марта этого года, после чего начались поиски матери погибшего ребенка. В городе опросили всех женщин, состоящих на учете в женской консультации, а также те, кто ведет асоциальный образ жизни — всего больше двухсот человек, сообщили в пресс-службе краевого МВД.

В итоге 17 апреля подозреваемую доставили в дежурную часть, где она рассказала, что родила малыша в домашних условиях, после чего, испугавшись, положила его в пакет и выбросила на улицу. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».

Лев Истомин
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