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18 апреля 2017
Главные новости Москвы
21:39  18 апреля 2017 5

Реальные доходы россиян продолжают падать

Клипарт., взятка, зарплата, деньги
Растущая зарплата не помоглаФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Экономический кризис в России
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В России в марте 2017 года реальные доходы, которыми располагают граждане, снизились на 2,5%, а в целом за первый квартал этого года — на 0,2%. Такие данные приводит Росстат.

При этом среднемесячный заработок в стране за первые три месяца 2017 года подрос на 6,6%, составив 37,6 тысяч рублей. Однако реальные зарплаты поднялись только на 1,9%, пишет «Национальная служба новостей». Как напоминает «Газета.ру», в 2016 году по сравнению с 2013-м доходы населения сократились на 8,4%, а пенсии — на 7,1%. Бедность и нищета намного ближе, чем кажется, подсчитали эксперты — на грани выживания находится уже каждый седьмой россиянин.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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