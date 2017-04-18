Реальные доходы россиян продолжают падать

21:39 18 апреля 2017 5

Растущая зарплата не помогла Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В России в марте 2017 года реальные доходы, которыми располагают граждане, снизились на 2,5%, а в целом за первый квартал этого года — на 0,2%. Такие данные приводит Росстат.

При этом среднемесячный заработок в стране за первые три месяца 2017 года подрос на 6,6%, составив 37,6 тысяч рублей. Однако реальные зарплаты поднялись только на 1,9%, пишет «Национальная служба новостей». Как напоминает «Газета.ру», в 2016 году по сравнению с 2013-м доходы населения сократились на 8,4%, а пенсии — на 7,1%. Бедность и нищета намного ближе, чем кажется, подсчитали эксперты — на грани выживания находится уже каждый седьмой россиянин.