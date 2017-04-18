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18 апреля 2017
Главные новости Москвы
22:12  18 апреля 2017 2

Кураев попросил дать верующим больше выходных

Кураев Андрей как он есть Челябинск, кураев андрей
Кураев требует еще два выходныхФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Диакон Русской православной церкви Андрей Кураев предложил внести поправки в российское трудовое законодательство, чтобы предоставить верующим людям два дополнительных выходных для участия в религиозных торжествах.

Выходные дни должны предоставляться представителям всех официальных конфессий, считает Кураев. При этом атеистам эти дополнительные дни отдыха могли бы прибавляться к отпуску, чтобы те могли провести это время вместе с семьей, пишет «Русская планета».

При этом Кураев не стал поддерживать инициативу ЛДПР сделать выходным понедельник после празднования Пасхи, так как, по мнению диакона, в этот день в храмах не проходит значимых мероприятий. Кураев считает, что верующие больше порадовались бы выходному в чистый четверг.

Лев Истомин
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