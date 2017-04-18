{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,98
Динамика за 2 недели
Евро 59,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
18 апреля 2017
Главные новости Москвы
22:01  18 апреля 2017 4

Отца полковника-миллиардера Захарченко арестовали за растрату

Суд о продлении ареста Дмитрия Лошагина в Октябрьском районном суде. Екатеринбург, руки, арест, обвиняемый, заключенный
Отца Захарченко взяли под арест (архивный снимок)Фото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
При обысках у полковника Захарченко нашли миллиарды рублей
все новости сюжета

Отец бывшего замначальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко, Виктор Захарченко, арестован. Его обвиняют в растрате.

Решение вынес Басманный суд Москвы, пишет агентство Nation News, ссылаясь на пресс-секретаря суда Юнону Цареву. Теперь и отца и сына обвиняют практически в аналогичных преступлениях. Захарченко младший, напомним, обвиняется в получении взятки.

Захарченко-старшего взяли под стражу до 30 мая, подробности дела пока не разглашаются.

Сына обвиняемого в растрате Виктора Захарченко Дмитрия, напомним, задержали 9 сентября 2016 года. По материалам дела, он получил взятку в размере семи миллионов рублей. Во время задержания при Захарченко-младшем нашли еще 20 миллионов, а в квартире — около 120 млн долларов и 2 млн евро наличными.

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров