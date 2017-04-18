22:27 18 апреля 2017 0

Фанаты "Зенита" долго ждали открытия арены Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У новой арены футбольного клуба «Зенит» в Санкт-Петербурге, где пройдет несколько матчей ЧМ-2018, появился собственный аккаунт в Twitter — за несколько дней до первого официального матча на площадке, который питерский клуб проведет с екатеринбургским «Уралом».

«Умеющий любить, умеет ждать. Иосиф Бродский. Четыре дня до первого матча на стадионе „Санкт-Петербург“!» — говорится в первом и пока единственном сообщении в аккаунте арены, у которого уже 173 подписчика. Сам стадион «Санкт-Петербург» пока подписался лишь на любимый ФК «Зенит».

Первый официальный матч на новой арене должен состояться в эту субботу, 22 апреля. В гости к «Зениту» приедет екатеринбургский клуб «Урал», это будет игра в рамках очередного тура Чемпионата России по футболу.

Пользователи уже успели оставить едкие комментарии к сообщению на странице. «А сколько еще не украдено? Название „Слезы Петербурга“ наклевывается. Хоть бы руки кому отрубили», «Остается скрестить пальцы и надеяться, что ничего не отвалится и не пришибёт кого-то», «Боль-арена», «Мы ждали 10 лет, это позор просто…», — пишут комментаторы.

Со строительством новой арены «Зенита» было связано немало скандалов. Так, в октябре 2016 года комиссия ФИФА забраковала выкатное поле стадиона. Инспекторы отмечали, что нормативы по вибрации были превышены в семь раз. Строители обещали устранить все недоделки. Перед новым годом генподрядчик заявил, что сдачу работ на стадионе для ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге «Зенит-Арена» продлили до 31 марта. В январе 2017 года вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко заявил, что для адаптации стадиона к параметрам Международной федерации футбола (ФИФА) под ЧМ-2018 нужно еще 2 млрд рублей.

Стадион «Санкт-Петербург» расположен на Крестовском острове на берегу Финского залива и способен вместить 67800 зрителей. Его высота 110 метров, площадь — 287 600 кв. м. Здесь пройдут матчи в рамках Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира по футболу-2018. После турниров на стадионе будут проводиться матчи ФК «Зенит» и другие культурно-массовые мероприятия.

Чемпионат мира по футболу в 2018 году пройдет в 11 городах России, в том числе и в Екатеринбурге, с 14 июня по 15 июля.