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18 апреля 2017
Главные новости Москвы
22:35  18 апреля 2017 0

Пушков предложил Femen обнажить грудь перед Олландом

Открытая лицензия 09.06.2015. Алексей Пушков., пушков алексей
Пушков решил сделать Олланду подарокФото: duma.gov.ru

Сенатор и дипломат Алексей Пушков удивился тому, что радикальные феминистки из движения Femen игнорируют публичные выступления действующих европейских политиков, и предложил девушкам обнажиться перед действующим президентом Франции Франсуа Олландом.

Так Пушков отреагировал на попытку представителей известного движения сорвать 17 апреля выступление кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен, когда девушки ворвались на сцену и принялись раздеваться, после чего их увела полиция, пишет агентство Nation News.

«Почему активистки FEMEN пытаются раздеться перед кандидатами в президенты Франции, а не самим президентом? — задался Пушков вопросом в своем микроблоге Twitter. — И статус выше, и шума больше».

Лев Истомин
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