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18 апреля 2017
17 апреля 2017
Главные новости Пермского края
22:52  18 апреля 2017 0

Пермским депутатам вручили проект демократичных выборов губернатора

Митинг ЛДПР
Пермяки хотят не только честных, но и демократичных выборовФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Пермского края-2017
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В пермское Заксобрание отправили письмо с просьбой все-таки внести правки в закон о выборах губернатора. Авторы инициативы рассчитывают на поддержку парламентариев.

Участник коалиции «За прямые выборы» Юрий Бобров на своей странице в Facebook сообщил, что объединение направило в Избирательную комиссию Пермского края письмо c с предложением внести на рассмотрение в Заксобрание поправки в региональный закон о выборах губернатора.

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За пермского губернатора написали проект демократичных выборов

На этой неделе крайизбирком инициирует принятие сразу ряда поправок, которые должны привести закон в соответствие с федеральным законодательством. Коалиция предлагает внести также правки, направленные на демократизацию выборов губернатора: допустить до участия самовыдвиженцев, снизить сбор подписей муниципальных депутатов с 6% до 5% и географический ценз с 75% территорий, восстановить право направлять на участки наблюдателей от общественных организаций.

В крайизбиркоме факт получения письма подтвердили — оно будет рассмотрено на ближайшем заседании рабочей группы. Аналогичное обращение направлено в комитет Заксобрания по госполитике и местному самоуправлению, заседание которого состоится в среду, 19 апреля.

В начале месяца коалиция уже выступила с инициативой демократизировать процесс избрания главы региона. Обращения были направлены временно исполняющему обязанности губернатора Максиму Решетникову и первому заместителю главы администрации президента РФ Сергею Кириенко. Ответа общественники пока не получили.

Стефан Савелли
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