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18 апреля 2017
Главные новости Москвы
22:50  18 апреля 2017 1

Профсоюзы ответили Грефу на критику трудовых книжек

Трудоустройство экстремиста. Екатеринбург, трудовая книжка, вакансии, требуется на работу, трудоустройство
Профсоюз встал на защиту трудовых книжекФото: Ростислав Журавлев © URA.RU

Генсекретарь Союза Профсоюзов России Евгений Куликов не разделил точку зрения председателя Сбербанка Германа Грефа о том, что бумажные трудовые книжки в России устарели и приносят больше время, чем пользы.

По мнению Куликова, Греф не является большим специалистом по трудовым книжкам, и поэтому не может давать им оценку. При этом, трудовая книжка, по словам генерального секретаря СПР, по-прежнему нужна, так как без нее работник не сможет подтвердить свой стаж, так как заключаемые трудовые договоры часто оформляются с нарушениями, либо не оформляются вообще, пишет «Национальная служба новостей». Куликов считает, что «из уст Германа Грефа критика звучит очень странно».

Ранее «URA.RU» писало, что Герман Греф перечислил неудобства при использовании бумажных трудовых книжек, призвав их отменить.

Лев Истомин
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