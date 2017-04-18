23:04 18 апреля 2017 5

Рэпер не согласен с политикой фонда Ройзмана Фото: Глеб Лунин

Рэпер Баста (настоящее имя Василий Вакуленко) раскритиковал деятельность фонда Евгения Ройзмана «Город без наркотиков». Мнение по поводу методов работы организации исполнитель высказал в интервью президенту фонда «Выход» Авдотье Смирновой. Беседу опубликовал журнал «Сноб».

В разговоре со Смирновой Баста признался, что с 16 лет он употреблял наркотики. «Сначала просто пил, курил, в 17 в первый раз укололся. Было совсем не страшно», — рассказал свою историю Баста. По словам рэпера, за этой чертой «все идеальное». «Я когда первый раз употребил тяжелые наркотики, понял, что чувствую себя самым красивым, самым сильным, самым дерзким, самым талантливым — меня ничего не беспокоило. Со стороны это выглядело ужасно, но мне на это было плевать», — продолжает Баста.

Исполнитель считает, что люди употребляют вещества вовсе не потому, что хотят новых ощущений. «Таких меньшинство. Я считаю, что склонность к наркотикам — в человеческой природе. Вот этого-то не понимают люди, которые занимаются борьбой с наркотиками», — сказал Баста, чем вызвал следующий вопрос Смирновой: «Ты не согласен с тем, что делает Евгений Ройзман?».

«Полный провал, — безапелляционно заявил в ответ исполнитель. — У людей в его фонде нет ни понимания, ни милосердия. Это переломавшиеся, которые возгордились и забыли, что они просто бывшие торчки. Их деятельность — сплошное глумление и „высебячивание“. Они лицемеры». По словам Басты, человек, который употребляет, просыпается каждое утро, чтобы ввести себе вещество, которое его убивает, и прекрасно это осознает. «Это же больной разум, про душу я вообще не говорю. Тут насилием не поможешь», — считает рэпер.

Сама Смирнова вспомнила, как ей пришлось пережить тяжелую операцию на спину в Германии, процесс длился больше десяти часов. Режиссер говорит: в Германии принцип медицины такой, что человек не должен терпеть боль. Из-за этого за короткий срок, признается Смирнова, она пришла к высоким дозам наркотиков. Как следствие, когда с них ее стали постепенно снимать, получила все радости ломки.

«Это совершенно адское состояние, — говорит Смирнова. — И я как-то сказала моему товарищу Жене Ройзману: „Ты не понимаешь, что это такое. Человек колется не для того, чтобы словить кайф, а для того, чтобы прекратить эту муку“. На что Женя мне сказал: „Ну ты же перетерпела, значит, и они могут“. Что на это ответить, я не знаю».

На это Баста заявил, что он знает ответ. «Здесь дело не в том, чтобы физически перетерпеть, — говорит рэпер. — Это несложно. То есть, это очень сложно — я резал себе руки, бился об стену, — но через это можно пройти. А что потом? Нужна специальная программа, которая показывает человеку, что он не виноват». Исполнитель добавил, что уже весь мир признал давно, что это болезнь.

«Пока в поступках этих борцов не будет милосердия, ничего не получится. Они просто охотники за привидениями. Пусть лучше ловят милиционеров», — резюмировал Баста.