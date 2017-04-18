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18 апреля 2017
Главные новости Москвы
23:12  18 апреля 2017 1

Мужчина транслировал в «Фейсбуке» убийство пенсионера, а после покончил с собой. ФОТО

Практическая стрельба из пистолета. Екатеринбург, пистолет, стрельба, боевое оружие
Мужчина застрелил жертву, а потом себя из одного пистолетаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель США Стив Стивенс в режиме реального времени транслировал убийство 74-летнего мужчины в социальной сети «Фейбук», после чего его начала преследовать полиция и мужчина покончил с собой. Жертва убийцей была выбрана случайно на одной из улиц Кливленда — мужчина вышел из своей машины, подошел к темнокожему пенсионеру и через несколько секунд выстрелил ему в голову.

Тело застрелившегося мужчины нашли утром 18 апреля в округе Эри штата Пенсильвания. Ранее за информацию о преступнике полиция предлагала награду в 50 тысяч долларов.

37-летний убийца организовал трансляцию преступления 16 апреля, шокирующее видео сразу разошлось по Интернету, передает телеканал 360.

Мужчина пережил свою жертву на один день
Фото: телеканал 360

Лев Истомин
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