23:12 18 апреля 2017 1

Мужчина застрелил жертву, а потом себя из одного пистолета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель США Стив Стивенс в режиме реального времени транслировал убийство 74-летнего мужчины в социальной сети «Фейбук», после чего его начала преследовать полиция и мужчина покончил с собой. Жертва убийцей была выбрана случайно на одной из улиц Кливленда — мужчина вышел из своей машины, подошел к темнокожему пенсионеру и через несколько секунд выстрелил ему в голову.

Тело застрелившегося мужчины нашли утром 18 апреля в округе Эри штата Пенсильвания. Ранее за информацию о преступнике полиция предлагала награду в 50 тысяч долларов.

37-летний убийца организовал трансляцию преступления 16 апреля, шокирующее видео сразу разошлось по Интернету, передает телеканал 360.