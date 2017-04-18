СМИ узнали о гибели еще трех российских контрактников в Сирии

23:33 18 апреля 2017 3

Операция в Сирии привела к новым жертвам среди россиян Фото: Евгений Ганеев

Стало известно о гибели трех российских военных, которые работали по контракту в Сирии. Это Алексей Сафонов, Михаил Нефедов и Владимир Плютинский.

Первый до Сирии воевал на стороне Донбасса на юго-востоке Украины. Мужчину похоронили на хуторе Почтовом в Ростовской области. Эту информацию позже подтвердили соседи убитого и местные чиновники, пишет газета «Ведомости».

Плютинский из Краснодарского края погиб в сирийском Тиасе возле Пальмиры еще 12 февраля, однако официально в армии на тот момент не служил. Нефедов также погиб в Сирии в феврале этого года в результате подрыва смертника. Вместе с ним погибли еще не менее десяти человек.

Минобороны никак не комментирует данные о погибших контрактниках.