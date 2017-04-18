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18 апреля 2017
Главные новости Москвы
23:33  18 апреля 2017 3

СМИ узнали о гибели еще трех российских контрактников в Сирии

Волонтер Евгений Ганеев в Сирии, Сирия, ганеев евгений, хомс
Операция в Сирии привела к новым жертвам среди россиянФото: Евгений Ганеев
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Стало известно о гибели трех российских военных, которые работали по контракту в Сирии. Это Алексей Сафонов, Михаил Нефедов и Владимир Плютинский.

Первый до Сирии воевал на стороне Донбасса на юго-востоке Украины. Мужчину похоронили на хуторе Почтовом в Ростовской области. Эту информацию позже подтвердили соседи убитого и местные чиновники, пишет газета «Ведомости».

Плютинский из Краснодарского края погиб в сирийском Тиасе возле Пальмиры еще 12 февраля, однако официально в армии на тот момент не служил. Нефедов также погиб в Сирии в феврале этого года в результате подрыва смертника. Вместе с ним погибли еще не менее десяти человек.

Минобороны никак не комментирует данные о погибших контрактниках.

Лев Истомин
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