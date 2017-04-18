23:44 18 апреля 2017 0

«Зашла в офис и сказала, что потерялась». Полиция Екатеринбурга ищет родителей маленькой девочки. ФОТО

Малышка назвала имя и фамилию своей мамы Фото предоставлено пресс-группой УМВД по г. Екатеринбургу В Екатеринбурге шестилетняя девочка потеряла родителей. Об этом «URA.RU» сообщили в УМВД Екатеринбурга. По рассказу полицейских, вечером 18 апреля она зашла в офис управляющей компании, расположенной в доме №28 по ул. Бисертской, и сказала, что потерялась. Работники УК тут же позвонили в полицию. «На место незамедлительно прибыл наряд полиции и инспектор по делам несовершеннолетних, — рассказали агентству в Управлении МВД по г. Екатеринбургу. — Малышку доставили в отдел полиции отдела полиции №13. Со слов полицейских, девочка разговаривает плохо (в частности, не выговаривает буквы «р» и «ш»), но смогла сообщить, что ее зовут Соколова Варвара, что ей шесть лет и что она живет с мамой, Соколовой Екатериной и двумя братиками, которым два года. «Сейчас ребенок доставлен в центр социальной помощи „Отрада“», — говорят в пресс-службе УМВД по г. Екатеринбургу — Сотрудники полиции очень ждут и надеются, что родители или близкие родственники откликнутся и заберут потерявшуюся девочку. Для этого нужно обратиться в подразделение по делам несовершеннолетних отдела полиции №13 (Инженерная, 54) по телефону: (343) 356-42-13 либо 02. Девочка плохо говорит, но смогла сообщить, что ее зовут Варвара Соколова, ей шесть лет. Фото предоставлено пресс-группой УМВД по г. Екатеринбургу