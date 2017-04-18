Эрдоган заявил, что может умереть в любой момент

23:50 18 апреля 2017 1

В Турции много недовольных референдумом Фото: Нина Калинина © URA.RU

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал итоги референдума по Конституции страны, после которого его полномочия серьезно расширились.

По словам Эрдогана, реформы не делают его диктатором, и он помнит о том, что является смертным человеком и может умереть в любой момент, сообщает Life.ru.

Ранее главу Турции раскритиковали за резкое расширение полномочий и слишком долгое нахождение у власти страны. Но президент убежден, что Турция по-прежнему является демократической страной. «Системное изменение не меняет демократического характера Турции», — отметил Эрдоган.