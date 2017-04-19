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19 апреля 2017
18 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
00:39  19 апреля 2017 0

«Благодаря помощи СМИ». Полиция Екатеринбурга отыскала мать потерявшейся девочки

ДПС возле Строганова, автомобиль дпс, гаишники
Жительница Екатеринбурга узнала найденную девочку на опубликованной фотографииФото: Александр Мамаев © URA.RU

Полицейским Екатеринбурга удалось отыскать мать потерявшейся шестилетней девочки после того, как фотографию ребенка опубликовали информагентства. Об этом «URA.RU» сообщили в городском управлении МВД.

«Благодаря помощи СМИ в дежурную часть отдела полиции №13 обратилась местная жительница, которая узнала потерявшуюся девочку, — рассказали агентству в пресс-группе УМВД по. Екатеринбургу. — Звонившая пояснила, что живет по соседству с семьей малышки».

Полицейские провели поквартирный обход дома на улице Бисертская и нашли квартиру, в которой живет девочка. Мать ребенка доставили в дежурную часть для дачи объяснений.

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«Зашла в офис и сказала, что потерялась». Полиция ищет родителей девочки. ФОТО

«По предварительным данным, женщина отпустила гулять ребенка одну, — рассказали „URA.RU“ в городском управлении полиции. — Со слов матери, она с родственниками пытались найти ребенка своими силами, однако им это не удалось».

Сейчас сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних опрашивают мать девочки. Затем они проверят, в каких условиях проживают дети, соблюдаются ли все нормы по их содержанию и воспитанию. В зависимости от результатов проверки будет принято решение о том, будет наказана мать за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Вечером 18 апреля в офис управляющей компании на ул. Бисертской, 29 зашла маленькая девочка, которая сообщила, что она потерялась. Работники УК немедленно позвонили в полицию. Полицейские, доставившие девочку в отдел, выяснили, что ей 6 лет, что она проживает вместе с мамой и двумя двухлетними братьями. Девочка назвала свои данные, а также имя и фамилию матери, однако своего адреса не знала. Полиция Екатеринбурга обратилась за помощью в розыске родителей девочки к СМИ.

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
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