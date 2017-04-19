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19 апреля 2017
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Главные новости Москвы
01:13  19 апреля 2017 0

В Армении идут поиски пропавшего российского контрактника

Солдаты, армия. Челябинск., солдат, боец, армия, оружие
Обстоятельства исчезновения солдата пока не выясненыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

На севере Армении идут поиски российского военнослужащего. По данным местных правоохранительных органов, пропавший вышел с территории военной базы РФ в городе Гюмри 16 апреля и не вернулся.

«Контрактник российской армии рядовой Дмитрий Лошманов вышел в воскресенье за покупками и обратно не вернулся», — цитирует заявление управления полиции Армении «Газета.ру»

В данный момент полицейские города Гюмри совместно с российскими офицерами опрашивают местных жителей, распространяя фото исчезнувшего солдата. Известно, что военнослужащий не имел при себе оружия и был одет в гражданскую одежду.

Сергей Макеев
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