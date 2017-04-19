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19 апреля 2017
18 апреля 2017
Главные новости Москвы
01:48  19 апреля 2017 0

Петербургский стадион за 48 млрд рублей будет вновь переделан

Чемпионат России 2015-2016: ФК
На строительство "Зенит-арены" было потрачено около 48 миллиардов за 10 летФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Многие выполненные работы на новой арене футбольного клуба «Зенит» придется провести заново из-за несоответствия необходимым стандартам. Об этом СМИ сообщил замруководителя УФАС по Санкт-Петербургу Петр Яковлев.

«Ситуация со стадионом, обжалованием различных тендеров на строительство и благоустройство арены будет еще долго продолжаться. По имеющимся сведениям, очень многие работы потребуют переделки, а значит, будут новые госконтракты», цитирует Яковлева телеканал «360».

Антимонопольщики также выявили нарушения в организации процедуры закупок для арены. В частности, тендер на благоустройство территории стадиона стоимостью 900 миллионов рублей был организован в форме закупки у единственного поставщика. По факту нарушения организаторы оштрафованы на сумму в 50 тысяч рублей (максимальная сумма штрафа по закону).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сложившуюся ситуацию, предложив журналистам обратиться в компетентные органы

«Я не буду комментировать ситуацию вокруг стадиона, у нас много контрольных ведомств, у нас много ведомств, которые являются подрядчиками, исполнителями строительства, это предмет для их дискуссий и определения целесообразности тех или иных дополнительных трат», — заявил пресс-секретарь Кремля изданию «Газета.ру».

Сергей Макеев
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