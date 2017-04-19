02:27 19 апреля 2017 0

Президенты России и Турции требуют международного расследования химатаки в Сирии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Таип Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили итоги турецкого конституционного референдума и ситуацию в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе беседы российский президент поздравил Эрдогана с успешным проведением референдума, по результатам которого Турция перешла к президентской форме правления. Помимо этого, главы стран вновь отметили необходимость проведения международного расследования по химической атаке в сирийской провинции Идлиб.

«Продолжен обмен мнениями по ситуации в Сирии. Акцентирована необходимость укрепления режима прекращения боевых действий и продвижения межсирийского переговорного процесса в астанинском и женевском форматах», говорится в заявлении пресс-службы президента РФ.



Стороны также договорились о продолжении взаимодействия на уровне дипломатических и личных контактов.