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19 апреля 2017
18 апреля 2017
Главные новости Москвы
02:27  19 апреля 2017 0

Путин поздравил Эрдогана с победой на референдуме

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, путин владимир, жест рукой
Президенты России и Турции требуют международного расследования химатаки в СирииФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Таип Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили итоги турецкого конституционного референдума и ситуацию в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе беседы российский президент поздравил Эрдогана с успешным проведением референдума, по результатам которого Турция перешла к президентской форме правления. Помимо этого, главы стран вновь отметили необходимость проведения международного расследования по химической атаке в сирийской провинции Идлиб.

«Продолжен обмен мнениями по ситуации в Сирии. Акцентирована необходимость укрепления режима прекращения боевых действий и продвижения межсирийского переговорного процесса в астанинском и женевском форматах», говорится в заявлении пресс-службы президента РФ.

Стороны также договорились о продолжении взаимодействия на уровне дипломатических и личных контактов.

Сергей Макеев
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