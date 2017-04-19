{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,98
Динамика за 2 недели
Евро 59,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
19 апреля 2017
18 апреля 2017
Главные новости Москвы
03:28  19 апреля 2017 0

Кадыров обвинил Запад в организации войны в Чечне и развале Сирии

Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, кадыров рамзан
Глава Чечни считает, что западные страны засылали боевиков в республикуФото: Владимир Андреев © URA.RU

Рамзан Кадыров обвинил спецслужбы западных стран в попытке развала России и поддержке террористических группировок на Севером Кавказе. Об этом глава Чеченской республики рассказал в интервью телеканалу RT.

«За все эти годы западные спецслужбы сделали все возможное, чтобы разрушить суверенное государство Россия. И была для разборок выбрана Чеченская Республика, последние десять лет здесь шли ожесточенные бои и действовала не только определенная кучка бандитов, а сильно подготовленные европейскими спецслужбами воины из 50 государств», — заявил Кадыров в ходе интервью RT.

Глава Чеченской Республики также отметил, что западные страны совершенно не заинтересованы в мирном урегулировании конфликта в Сирии, а пытаются реализовать сценарий, который ранее, по мнению Кадырова, был осуществлен в Ираке и Ливии.

«Они не смотрят на жизнь народа Сирии. Там столько детей-инвалидов, там столько без родителей остались — сироты. Мы им помогаем чем можем, а запад не хочет никому помогать, им главное — использовать все ресурсы против России и дальше вести борьбу. Они хотят видеть нас стоящими перед ними на коленях. Этого не будет, никогда не было в истории», — цитирует лидера Чечни RT.

По мнению Кадырова, главной проблемой на международной арене является гегемония США, принимающих единоличные решения по любым вопросам.

«Где демократия? Где правозащитники? Где Европарламент, ЕС, ОБСЕ? Америка сказала — значит все как неваляшки согласились и поехали дальше», — отметил Кадыров.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров