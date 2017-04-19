03:28 19 апреля 2017 0

Глава Чечни считает, что западные страны засылали боевиков в республику Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Рамзан Кадыров обвинил спецслужбы западных стран в попытке развала России и поддержке террористических группировок на Севером Кавказе. Об этом глава Чеченской республики рассказал в интервью телеканалу RT.

«За все эти годы западные спецслужбы сделали все возможное, чтобы разрушить суверенное государство Россия. И была для разборок выбрана Чеченская Республика, последние десять лет здесь шли ожесточенные бои и действовала не только определенная кучка бандитов, а сильно подготовленные европейскими спецслужбами воины из 50 государств», — заявил Кадыров в ходе интервью RT.

Глава Чеченской Республики также отметил, что западные страны совершенно не заинтересованы в мирном урегулировании конфликта в Сирии, а пытаются реализовать сценарий, который ранее, по мнению Кадырова, был осуществлен в Ираке и Ливии.

«Они не смотрят на жизнь народа Сирии. Там столько детей-инвалидов, там столько без родителей остались — сироты. Мы им помогаем чем можем, а запад не хочет никому помогать, им главное — использовать все ресурсы против России и дальше вести борьбу. Они хотят видеть нас стоящими перед ними на коленях. Этого не будет, никогда не было в истории», — цитирует лидера Чечни RT.

По мнению Кадырова, главной проблемой на международной арене является гегемония США, принимающих единоличные решения по любым вопросам.

«Где демократия? Где правозащитники? Где Европарламент, ЕС, ОБСЕ? Америка сказала — значит все как неваляшки согласились и поехали дальше», — отметил Кадыров.