04:16 19 апреля 2017 0

Движение GayRussia обвиняют издание в клевете Фото: Benson Kua/Flickr

Общественное движение GayRussia подало в суд на «Новую газету», в связи с ранее опубликованными материалами о преследовании геев на территории Чеченской Республики. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава организации Николай Алексеев

«Мы подали иск в Басманный районный суд Москвы о защите чести и достоинства в связи с двумя публикациями „Новой Газеты“ по преследованию геев в Чечне. Вторым шагом станет официальная просьба к Следственному комитету России обвинить „Новую газету“ в клевете на основании российского уголовного кодекса», — цитирует заявление Алексеева телеканал RT.

Активисты GayRussia требуют от издания опровержения информации, согласно которой давление на лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией началось в Чечне после того, как Алексеев подал официальную заявку на проведение гей-парадов в республике.

Помимо этого, ЛГБТ-движение намерено взыскать с «Новой Газеты» 1 миллион рублей в качестве компенсации за моральный ущерб, а полученные средства отправить в одну из благотворительных организаций Чеченской республики, сообщает издание РБК.



Напомним, что 1 апреля «Новая Газета» опубликовала материал, в котором приводились факты задержаний и убийств геев в Чечне. После выхода публикации, духовные лидеры республики приняли резолюцию, направленную на борьбу журналистами, распространяющими клевету.