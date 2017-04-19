04:55 19 апреля 2017 0

Законопроект о лишении гражданства может быть принят уже в этом году Фото: depositphotos.com

Лидеры фракций Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, согласно которому лица, осужденные за терроризм, могут быть лишены гражданства РФ. Документ размещен в электронной базе Госдумы.

Авторы инициативы поясняют, что действующее законодательство РФ не предусматривает такой возможности и предлагают внести поправки в статью 22 ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». Данная мера направлена на предотвращение террористических атак и обеспечение дополнительной безопасности россиян, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Совет Федерации заявил, что готов поддержать инициативу депутатов. «Уверен, что законопроект найдёт поддержку не только в парламенте, но и в обществе. Совет Федерации рассмотрит оперативно и, убеждён, поддержит законопроект», — цитирует главу комитета палаты по обороне и безопасности Виктора Озерова РИА Новости.

В Госдуме также подчеркнули, что принятие законопроекта не повлечет за собой дополнительных расходов бюджета.