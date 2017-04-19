06:50 19 апреля 2017 0

Одной из причин срыва программы стала недобросовестная работа компаний-подрядчиков Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Минстрой опубликовал доклад, согласно которому реализация программы капитального ремонта за 2016 год оказалась провалена. По данным ведомства, из заложенных в план 155,7 млн кв. метров отремонтировать удалось лишь 135 млн кв. метров.

Согласно утвержденному плану, в течение прошлого года планировалось отремонтировать около 47 тысяч домов общей площадью 155,7 миллиона квадратных метров, однако заместитель министра строительства и ЖКХ РФ, главный жилищный инспектор РФ Андрей Чибис заявил, что запланированные работы были проведены только на 88% объектов.

«Пока итоги еще не подведены — мало завершить сами работы, необходимо корректно оформить документы, получить акты приемки работ, подтвержденные управляющими компаниями, представителями собственников и так далее. После того как все документы будут оформлены, уровень выполнения плана повысится — значительная часть регионов выполнила свои обязательства по капремонту в полном объеме», — заявил Чибис в интервью газете «Известия».

Он отметил, что наибольшие проблемы с реализаций программы возникли в Ульяновской области (39% от запланированного), в Магаданской и Нижегородской областях (по 35%), а также в Омской области — (31%).

Среди основных причин срыва программы называются некачественная работа подрядных организаций и сроки оформления необходимых документов. Эксперты отмечают, что нередко перенос ремонта был связан с длительным согласованием деталей работ с жильцами дома.