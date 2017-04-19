07:25 19 апреля 2017 0

Молодые мамы хотят посвящать время детям и не стремятся на работу Фото: Евгений Мезенцев © URA.RU

Чтобы сохранить трудовую активность в стране, правительству советуют активнее задействовать пожилых людей и женщин с маленькими детьми. По данным экспертов РАНХиГС, сейчас их уровень вовлеченности в экономическую деятельность остается крайне низким.

К 2025 году доля трудоспособного населения от 20 до 64 лет в России может снизиться до 60%, приводит «Коммерсант» данные расчетов РАНХиГС. Сейчас к 60 годам с рынка труда уходят 25% россиян — а уже к 72 годам до 25% снижается доля продолжающих работать. Женщины уходят на несколько лет раньше — 25% покидают рынок труда к 58 годам, а 25% мужчин — к 61 году. Исключение составляют лишь предприниматели: половина перестает работать только в возрасте 71 года.

Еще одной проблемой для государства остается отсутствие трудовой деятельности у женщин с детьми до 7 лет. Как отмечают эксперты, наличие детей до трех лет негативно влияет на экономическую активность женщин. Кроме того, они отказываются от работы из-за плохого состояния здоровья, наличия партнера, а также высоких нетрудовых доходов, при том что у них высокий уровень образования.

Вероятнее всего, считают аналитики, мерой стимулирования трудовой деятельности станет повышение пенсионного возраста — по одной из последних версий, до 63 лет у мужчин и женщин. Они отмечают, что выход на рынок труда пожилых специалистов не снизит спрос на молодых из-за различий профессионального состава. Правительству предлагают создать новые программы по переобучению женщин.

Кроме того, экономику не удастся поддержать и за счет миграции из соседних стран: в ней в основном участвуют низкоквалифицированные работники.