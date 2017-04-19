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19 апреля 2017
18 апреля 2017
Главные новости Москвы
07:33  19 апреля 2017 0

Правозащитники обсудят с Кириенко «группы смерти» и отмену муниципального фильтра на губернаторских выборах

Выборы перенесенные на 4 декабря. Пермь, выборы, голосование, урна, избиратель
Предстоящие губернаторские выборы станут одной из тем на встрече представителя СПЧ и Сергея КириенкоФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Глава постоянной комиссии СПЧ по избирательному праву Илья Шаблинский встретится с первым замглавы администрации президента России Сергеем Кириенко. Они обсудят проблему распространения в интернете «групп смерти» и возможность отмены муниципального фильтра на выборах.

Встреча должна была пройти еще в середине марта, но была перенесена. О новой окончательной дате пока не сообщается, однако она есть в планах, сообщил «Известиям» Шаблинский. Он подчеркнул закономерность предложения, выдвинутого КПРФ, ЛДПР и «Справедливой Россией» об отмене муниципального фильтра на губернаторских выборах.

«В действующей форме институт муниципальных барьеров ограничивает избирательные права граждан, закрепленные в Конституции РФ», — подчеркнул представитель СПЧ. Между тем известно, что как ряд его коллег придерживаются противоположного мнения.

Член СПЧ Андрей Бабушкин в свою очередь отметил актуальность вопроса о борьбе с распространением в интернете «групп смерти». Он предлагает квалифицировать эти преступления как убийство, а не доведение до самоубийства, что в настоящее время осложняет проведение оперативной работы, поскольку, в частности, правоохранителям не выдают санкции на прослушку.

Марина Мотылева
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