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19 апреля 2017
18 апреля 2017
Главные новости Москвы
07:44  19 апреля 2017 0

США испытают систему ПРО для перехвата ракет Северной Кореи

Споттинг: аэропорт. Клипарт. Екатеринбург, красная кнопка
Американцы проверят свою ПРО на способность отражать северокорейские ракетыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В мае Вашингтон может отдать приказ о тестировании системы ПРО для перехват ракет КНДР. Всего таких испытания будет два, сообщает CNN со ссылкой на источник.

В ходе первого испытания ракеты-перехватчики запустят с военного корабля, во ходе второго — с земли, с ракетных баз на Аляске и в Калифорнии, приводит данные радиостанция «Эхо Москвы».

Во время первого теста усовершенствованная ракета-перехватчик будет выпущена с военного корабля США. Как признались в Пентагоне, подобные испытания данного вооружения проводились лишь однажды, уточняет «Федеральное агентство новостей». При испытании с суши условную ракету будут перехватывать над Тихим океаном. Как отметили в американском военном ведомстве, успехом закончилась лишь половина подобных тестов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что у американцев есть причины беспокоиться из-за возможности начала ядерной войны между США и КНДР. «Точно неясно, с кем мы имеем дело», — заявил Трамп в интервью телеканалу TMJ4-TV. Как пишет RT, Трам заявил, что проблемой Северной Кореи следовало заняться ещё президенту Обаме, а, возможно, и администрациям до него. Он отметил, что теперь это стало настоящей проблемой, так как у КНДР уже есть ядерное оружие и теперь Белому дому придется активно заниматься этим вопросом.

Нина Калинина
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