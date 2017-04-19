08:04 19 апреля 2017 0

Верховный суд признал законным арест имущества экс-губернатора Сахалина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Верховный суд (ВС) отказался рассматривать жалобу экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина на изъятие имущества семьи. Ранее в доход государства Сахалинский областной суд по ходатайству следствия арестовал имущество бывшего главы региона на 1,1 млрд рублей.

Семья Хорошавина, подавая жалобу в ВС, заявляла, что было изъято имущество не только у самого бывшего губернатора, но и его взрослого сына. Однако прокуратуре удалось доказать, что Хорошавин-младший покупал себе дорогие автомобили и квартиры за счет отца.

«Суд исходил из того, что ответчики, приобретя и владея имуществом на сумму свыше 1,8 млрд рублей, не предоставили допустимых и достоверных доказательств, подтверждающих приобретение имущества на такую сумму», — отмечается в сообщении Сахалинского облсуда, которое приводит РБК.

Как указывается в отказе на жалобу, Верховный суд не увидел оснований для отмены или изменения постановлений нижестоящих судов, так как в них нет «ошибок в толковании и применении закона, повлиявших на исход дела».

В мае 2016 года Южно-Сахалинский городской суд удовлетворил иск заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Владимира Малиновского об обращении имущества бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, его супруги и сына на сумму более 1,1 млрд. рублей в доход государства.

Как напоминает «Национальная служба новостей», основанием явились установленные в ходе расследования уголовного дела о взяточничестве факты наличия у него и членов его семьи объектов недвижимости, транспортных средств, изделий из драгоценных металлов и камней, денежных средств в наличной и безналичной форме, стоимость которых многократно превышает их совокупный доход.