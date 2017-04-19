Боевики ИГИЛ применили смертельный иприт против военных США и Австралии

07:56 19 апреля 2017 0

В результате атаки пострадали 25 иракцев Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» применили боевое отравляющее вещество кожно-нарывного действия иприт против военных инструкторов США и Австралии. Инцидент произошел в одной из воинских частей в Ираке.

Нападение было организовано в прошедшее воскресенье. В результате пострадали 25 иракцев. Об этом сообщили западные СМИ, пишет «Газета.Ru». При этом ни одному из военных инструкторов помощь медиков не понадобилась.

Власти Австралии заявили, что никто из граждан страны не был ранен в результате атаки в Ираке. В Пентагоне отметили, что знают о «незначительной» химической атаке в Ираке, уточняет телеканал 360.

Ранее официальный представитель министерства обороны США Джефф Дэвис заявил, что, согласно данным экспертиз, боевики изготавливали иприт в здании университета Мосула, напоминает «Федеральное агентство новостей».