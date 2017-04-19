Лавров рассказал, как с помощью телевизора повысить рождаемость

08:24 19 апреля 2017 0

Лавров дал практичный совет, как повысить рождаемость Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе рабочего визита в Абхазию дал российским дипломатам практичный совет для решения проблемы демографии.

Глава МИД принял участие в открытии нового комплекса зданий российского посольства в Сухуми. Неожиданное заявление Лаврова прозвучало ходе экскурсии по новострою, пишет Life.ru.

«Все правильно, но в интересах решения демографической проблемы телевизор надо перенести в гостиную, а в спальне убрать», — сказал российский дипломат хозяйке одной из квартир для дипломатов.

В ответ женщина рассмеялась и согласилась с Лавровым.