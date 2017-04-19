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19 апреля 2017
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Главные новости Москвы
08:24  19 апреля 2017 0

Лавров рассказал, как с помощью телевизора повысить рождаемость

Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, лавров сергей, пмэф-2016
Лавров дал практичный совет, как повысить рождаемостьФото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе рабочего визита в Абхазию дал российским дипломатам практичный совет для решения проблемы демографии.

Глава МИД принял участие в открытии нового комплекса зданий российского посольства в Сухуми. Неожиданное заявление Лаврова прозвучало ходе экскурсии по новострою, пишет Life.ru.

«Все правильно, но в интересах решения демографической проблемы телевизор надо перенести в гостиную, а в спальне убрать», — сказал российский дипломат хозяйке одной из квартир для дипломатов.

В ответ женщина рассмеялась и согласилась с Лавровым.

Марина Мотылева
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