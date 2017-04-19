08:38 19 апреля 2017 0

Бориса Немцова убили за оскорбление мусульман Фото: Анна Майорова © URA.RU

В СМИ появилось видео первых допросов Заура Дадаева и Анзора Губашева, где они дают признательные показания по делу об убийстве оппозиционера Бориса Немцова. Позднее оба отказались от своих признательных показаний.

Заур Дадаев на первом допросе рассказал, что за политиком Борисом Немцовым они следили несколько дней, приводит стенограмму показаний «Коммерсант». Поводом для убийства стала его позиция в связи с расстрелом редакции французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo, публиковавшего, по словам Дадаева, оскорбительные для мусульман карикатуры на пророка Мухаммеда.

«Я это преступление сделал из-за посланника Мухаммеда: защищал честь его, не хотел, чтобы его оскорбляли. И не хотел, чтобы на территории РФ была какая-то рознь, непонятка из-за какого-то человека», — заявил следователям предполагаемый исполнитель убийства.

Дадаев также рассказал, что соучастниками преступления стали Беслан Шаванов и Анзор Губашев. По его словам, слежку они вели все вместе, караулили политика возле его дома, а в день убийства проследили за его походом «в кабак», в котором встретился с девушкой. После того, как пара вышла из заведения, троица продолжила слежку за ними.

«Я его уже видел, когда было метров 20—30 расстояние между нами. Я его начал догонять быстрым шагом, пока он опять в толпу куда-нибудь не ушел. Я его начал догонять. Не в упор, метров пять когда осталось, до пяти, как раз по случайности проезжала мусороуборочная машина. Вот я как раз, когда она с нами сравнялась, тогда произвел выстрел. Шесть выстрелов в общем», — признался Дадаев.

После убийства, по словам Дадаева, он несколько раз сменил автомобили прежде чем добрался до своей квартиры, через час туда приехали его сообщники.

Дадаев также рассказал, что подстрекателем был некий Русик, но конкретного убийства политика он не предлагал. Денег, по его словам, за убийство тоже не предлагалось, однако в допросе фигурирует сумма 5 млн рублей. «Тебе ради Аллаха вот такие деньги будут. Пять миллионов рублей. Эти деньги я не получал, этих денег я не просил, и в этих деньгах я не нуждаюсь, так как эти деньги грязные», — заявил на допросе Дадаев.

О признательных показаниях Дадаева стало известно 8 марта 2015 года в ходе заседания суда, где ему избирали меру пресечения. Однако уже 10 марта задержанный от них отказался, заявив, что дал их под пытками, напоминает РБК.

18 апреля на процессе по делу об убийстве Бориса Немцова бывший заместитель командира чеченского батальона «Север» и предполагаемый киллер Заур Дадаев заявил, что не совершал преступления, в котором его обвиняют. Он сказал, что не знал Бориса Немцова, путал его с Борисом Березовским, а в день убийства не покидал квартиры, так как заболел.

Политик Борис Немцов, напомним, был убит поздно вечером 27 февраля на Большом Москворецком мосту во время прогулки со своей подругой, моделью Анной Дурицкой.