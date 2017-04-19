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19 апреля 2017
18 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
08:46  19 апреля 2017 0

Сегодня Куйвашев даст подчиненным установки по губернаторской кампании и праймериз

Пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, посвященная итогам 2016 года. Екатеринбург, куйвашев евгений
Губернатор намерен собрать у себя управляющих округами и отдельных членов кабминаФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Свердловской области
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Первое после подписания указа по врио губернатора заседание свердловского правительства в среду, 19 апреля, может внести новые составляющие в предстоящую выборную кампанию. Озвучены они, как заверил «URA.RU» один из членов кабмина, будут сразу после «открытой» части мероприятия, фиксируемой журналистами.

«Сразу после заседания губернатор соберет у себя управляющих округами и отдельных членов кабмина. Даст установки, в каком ключе работать с муниципалитетами, что доносить до них. Также будут озвучены пожелания по муниципальному фильтру — будет он символическим или это будет реальный барьер для оппонентов. Кроме того, не до конца ясна процедура праймериз, но вроде бы они там что-то хитрое придумали и это нам тоже расскажут», — поделился знакомый министр.

Само заседание правительства с повесткой из 11 вопросов, впрочем, обещает быть не менее интересным, чем закрытая его часть. Первый вице-губернатор Алексей Орлов расскажет «Об итогах социально-экономического развития Свердловской области в 2016 году», а его коллега Александр Высокинский доложит «О развитии системы мониторинга стратегического и среднесрочного социально-экономического развития Свердловской области». Последний вопрос подразумевает создание удобного инструмента для контроля ситуации в территориях по ходу выборов.

Антон Ольшанников
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