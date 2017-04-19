ФАС отказалась регулировать цены на пиво

08:57 19 апреля 2017 0

ФАС не будет устанавливать минимальную цену на пиво Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Федеральной антимонопольной службе отказались вводить минимальную цену на пиво и пивные напитки. Антимонопольщики представили итоговый доклад о состоянии конкуренции за 2016 год.

Ранее в ФАС заявляли, что отсутствие минимальной цены на пиво является барьером для рынка, пишет «Федеральное агентство новостей». Предполагалось, что установление подобного минимума будет способствовать «обелению» российской пивной отрасли.

В первоначальном докладе, который ФАС представила еще 15 апреля, речь шла об увеличении ставки акциза, отсутствии отдельного законодательного регулирования производства, оборота и продажи пивобезалкогольной продукции, росте стоимости импортных ингредиентов и ограничении использования ПЭТ-упаковки, писали «Известия». Однако в новом варианте документа, который был опубликован на сайте ведомства 18 апреля, служба сочла установление минимальной цены на пиво неактуальным.

В пресс-службе министерства финансов России, запросы от отрасли об установлении минимальной розничной цены на пиво в ведомство не поступали, уточняет телеканал 360. Специалисты Минэкономразвития отметили, что идея в любом случае требует дополнительного пояснения и проработки.