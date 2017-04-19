09:07 19 апреля 2017 0

В партии Зюганова раскол Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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И вот главное к этому часу:

Стало известно о гибели еще трех российских военных, которые работали по контракту в Сирии. Это Алексей Сафонов, Михаил Нефедов и Владимир Плютинский. Между тем, Минобороны никак не комментирует данные о погибших.

КПРФ теряет позиции, из-за этого внутри партии началась борьба за влияние, а в перспективе и за пост лидера. Геннадий Зюганов старается сохранить отношения с Кремлем и в будущем «уйти» по-хорошему, тогда как депутат Валерий Рашкин выступает за протестную повестку и хочет перехватить власть в партии. Из-за внутреннего раскола и усиления оппозиционности есть опасения, что из всех партий именно коммунисты испортят выступление Дмитрия Медведева, задав вопрос о расследовании Алексея Навального.

Пермский омбудсмен Павел Миков поддержал депутата, лишившего матерей-одиночек пособий. Свое решение Миков пояснил тем, что государство «не вправе поощрять безответственное родительство».

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев выполнит обещание, данное Владимиру Путину на чемпионат мира по дзюдо. Он построит в Екатеринбурге «Центр единоборств». Дворец станет хорошим предвыборным проектом и отличным поводом для переназначения. Остается только вопрос, где взять деньги на строительство, ведь стоимость центра оценивают в три миллиарда.

Уральский государственный экономический университет проиграл конкурс на звание опорного вуза. Это значит, что УрГЭУ не получит дополнительные 150 млн рублей из федерального бюджета. Несмотря на помощь свердловского губернатора Евгения Куйвашева, ректор УрГЭУ Яков Силин провалил проект. Впрочем, это уже не первое поручение главы региона, с которым Силин не смог справиться. Объясняем, почему так происходит.

Политологи изучили молодое поколение, вышедшее на митинги Навального 26 марта. Кто эти дети и как с ними договориться — в нашем материале.