{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,98
Динамика за 2 недели
Евро 59,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
19 апреля 2017
18 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
09:20  19 апреля 2017 0

Врач на Урале убеждал больных раком лечиться дома и присваивал их деньги

Планеты, врачи, Киркоров Филипп, пенсионеры, старики, врач, белый халат, доктор, здоровье, медицина
Врач не ставил пациентов на учет и наживался на их болезниФото: depositphotos.com © URA.RU

Богдановичский городской суд в Свердловской области вынес приговор врачу-онкологу Александру Дзюндзе, который убеждал своих пациентов лечиться дома и «зарабатывал» на их лекарствах. Медик приговорен к условному сроку и уволен из больницы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Работая врачом-онкологом в Богдановичской центральной районной больнице, 40-летний медик злоупотреблял доверием пациентов и их родственников, обратившихся к нему за медицинской помощью. Он убеждал людей не ложиться в диспансер, а проходить лечение дома. Также он покупал за счет пациентов лекарства, существенно завышая их стоимость, а разницу оставлял себе. Таким образом, на болезни трех больных врач-онколог «заработал» свыше 57 тыс. рублей.

«Кроме того, Александр Дзюндзя без достаточных на то оснований за денежное вознаграждение обещал незаконно оформить листок временной нетрудоспособности. С этой целью он получил от потерпевшего вознаграждение в размере 15 тыс. рублей», — сказано в сообщении прокуратуры.

Врач уволен из больницы. Суд признал его виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину) и по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия).

Александр Дзюндзя приговорен к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года со штрафом в размере 600 тыс. рублей. Кроме того, в течение трех лет ему запрещено осуществлять деятельность в сфере оказания медицинских услуг.

Марина Мотылева
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров