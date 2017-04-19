09:26 19 апреля 2017 0

Газета "Известия" сливается с телеканалами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Генеральный директор «Национальной медиа группы» (НМГ) Ольга Паскина объявила о запуске мультимедийного информационного центра (МИЦ) под брендом «Известия». Центр будет создан на базе новостных служб «Пятого канала» и РЕН ТВ, а также редакции газеты. Во главе МИЦ встанет руководитель ТВ-блока НМГ и гендиректор РЕН ТВ Владимир Тюлин.

Как уточнила Ольга Паскина «Ведомостям», одна из целей создания МИЦ — вывод сайтов РЕН ТВ, «Известий» и «Пятого канала» в топ-5 новостных ресурсов рунета. Она также подчеркнула, что у каждого издания сохранится свой главный редактор и своя редакционная политика.

По словам Тюлина, смысл проекта МИЦ заключается не в сокращениях, а в освобождении дополнительных ресурсов под развитие НМГ. «Очевидно, каждый канал по отдельности не может тратить на новости столько же, сколько главные федеральные телеканалы. Если мы объединяем службы, то наши возможности сильно вырастают», — заявил гендиректор РЕН ТВ.

В прошлом году была утверждена новая стратегия НМГ. «Мы повышаем эффективность текущего портфеля, ведем работу над выходом в новые сегменты и активно участвуем в развитии индустрии. Первые результаты мы уже видим — денежный поток и прибыль холдинга увеличились», — пояснила Паскина в разговоре с журналистами РЕН ТВ.

Паскина отметила, что «Известия» вернулись под управление НМГ год назад. Тогда сменилась команда, которая за год показала хороший результат. По данным «Медиалогии», в феврале 2017 года «Известия» вышли на первое место по цитируемости. Накануне столетнего юбилея у «Известий» появилась новая верстка и новая версия сайта.

«Новая упаковка „Известий“ была готова раньше, но мы решили так отметить день рождения газеты, привлечь внимание к старейшему российскому новостному бренду. Жизнь газеты имеет свой горизонт. И либо бренд со временем будет терять свою аудиторию, либо мы наполним новыми смыслами». — отметила гендиректор НМТ.