Роструд одобрил отказ от бумажных трудовых книжек

09:45 19 апреля 2017 2

Трудовые книжки скоро можно будет хранить как память о трудовых подвигах Фото: Ростислав Журавлев © URA.RU

В Роструде считают, что отказ от бумажных трудовых книжек может упростить документооборот, снизит издержки организаций на бумажную пересылку документов, а также обеспечит защиту трудовых прав граждан. Глава ведомства Всеволод Вуколов отметил, что особенно актуально нововведение будет для крупных компаний, так как можно будет быстрее оформлять и увольнять сотрудников.

При этом Вуколов подчеркнул, что переход на электронные трудовые книжки должен осуществляться на добровольной основе, пишет портал «Русская планета».

Глава Роструда также отметил, что электронная трудовая особенно удобна будет тем, кто работает вахтовым методом и дистанционно, поскольку в этом случае экономится время и издержки на пересылку, добавляет информагентство Nation News.

Ранее за отмену бумажных трудовых книжек высказался глава Сбербанка Герман Греф. По его мнению, бумажные трудовые книжки » неудобны не только работодателям, но и гражданам, а также Пенсионному фонду. Как заявил «Национальной службе новостей» генеральный секретарь Союза Профсоюзов России Евгений Куликов, бумажный вариант трудовой для работников является самым надежным способом доказать, где он работал и что делал.

«Это, конечно, хорошо, когда можно собирать трудовые договоры, копить, потом где-то предъявить, но у нас не каждый работодатель при случае оформляет их должным образом и выдает второй оригинал работнику», — считает Куликов.