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19 апреля 2017
18 апреля 2017
09:42  19 апреля 2017 0

У берегов Крыма затонуло грузовое судно с 12 людьми на борту

Открытая лицензия на 04.08.2015. Корабли в море., корабль, шторм
Грузовое судно потерпело крушение в районе Керченской переправы (фото из архива)Фото: Pixabay

Сухогруз «Герои Арсенала» в среду, 19 апреля, потерпел крушение в акватории Черного моря. К месту происшествия направлены службы экстренного реагирования.

Судно пропало с радаров в районе Керченской переправы, где зафиксированы неблагоприятные метеоусловия — волнение моря и сильный ветер. На сухогрузе находились 12 членов экипажа.

При крушении судна пропали семь членов экипажа сухогруза. «Герои Арсенала» затонул, пять человек спасено, семерых ищут», — сообщил РИА Новости источник в региональных экстренных службах.

Марина Мотылева
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