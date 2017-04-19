У берегов Крыма затонуло грузовое судно с 12 людьми на борту

09:42 19 апреля 2017 0

Грузовое судно потерпело крушение в районе Керченской переправы (фото из архива) Фото: Pixabay

Сухогруз «Герои Арсенала» в среду, 19 апреля, потерпел крушение в акватории Черного моря. К месту происшествия направлены службы экстренного реагирования.

Судно пропало с радаров в районе Керченской переправы, где зафиксированы неблагоприятные метеоусловия — волнение моря и сильный ветер. На сухогрузе находились 12 членов экипажа.

При крушении судна пропали семь членов экипажа сухогруза. «Герои Арсенала» затонул, пять человек спасено, семерых ищут», — сообщил РИА Новости источник в региональных экстренных службах.