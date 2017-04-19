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В Екатеринбурге медики устроили бунт против главврача 8. В Екатеринбурге геям запретили вход в магазин 09:57 19 апреля 2017 0 Жители Екатеринбурга провоцируют ЧП в ветхих домах Жильцы намеренно не дают проводить текущий ремонт в домах, требуя расселения Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Екатеринбурге коммунальщики столкнулись с серьезной проблемой — жильцы домов, получивших статус ветхого жилья, препятствуют проведению в зданиях жизненно необходимого текущего ремонта. Люди боятся, что любые улучшения жилищных условий приведут к тому, что сроки расселения серьезно сдвинутся. Тот факт, что средства на работы берутся не из статьи «содержание жилья», а выделяются в качестве субсидий из городского бюджета, еще больше настораживают собственников квартир. «Мэрии выгодно подлатывать ветхие здания, — уверены жители дома по адресу Электриков, 14. — Старшая по дому постоянно скандалит с управляшкой, которая пытается провести у нас ремонтные работы, буквально выгоняет их из подъезда. Она объясняет, что как только чиновники увидят, что тут еще можно жить, отложат снос на долгие годы, мы его вообще не дождемся. И мы с ней согласны». В микрорайонах Уралмаш и Эльмаш, где сосредоточена примерно треть всего городского ветхого и аварийного жилья, коммунальщики сталкиваются с сопротивлением граждан повсеместно и уже не знают, как бороться с этим явлением. Между тем, в случае, если в старом доме произойдет ЧП, ответственность придется нести именно управляющим компаниям. «Наша задача — обеспечить безопасное проживание жителей и срочные ремонтные работы в ветхих домах нужно проводить обязательно. Ведь как показывает практика, объекты, даже в статусе ветхих, могут стоять по несколько лет. А водой и электричеством люди пользуются каждый день. И каждый день передвигаются по подъездам, многие из которых нуждаются в срочном ремонте, — комментирует ситуацию управляющий УК ЖКХ Орджоникидзевского района Антон Крылов. — Жители некоторых домов, в частности по адресам Электриков, 14, Балаклавский 2 „б“, Корепина, 5, Бабушкина 12 и 14, не дают нам заниматься своими обязанностями и подвергают себя опасности». В некоторых подъездах настолько ветхие полы, что жители ежедневно рискуют получить травмы, провалившись в дыры. Где-то срочно необходимо укрепить стены. Однако собственники не дают «добро» на ремонт общедомового имущества, доходит до того, что люди отказываются даже от починки труб отопления, предпочитая терпеть постоянные аварии и протечки. «На самом деле небольшой ремонт не может повлиять на общее состояние дома. Если отремонтировать пол в подъезде, дом не перестанет быть ветхим, не лишится этого статуса. А вот проживать в помещении с дырой в полу — просто небезопасно, — поясняет депутат гордумы Михаил Вечкензин. — Администрация Екатеринбурга не имеет возможности быстро расселить все старые дома, денег в бюджете на новые квартиры нет, а частным инвесторам интересны далеко не все участки в городе. Например, на Электриков, 14 они никогда не придут, потому что там проходит ЛЭП, строить там нельзя. В итоге людям приходится ждать по три, пять, десять лет. На том же Уралмаше в ближайшие годы отселение из ветхого жилья не планируется. Поэтому имеет смысл воспользоваться городскими субсидиями и провести необходимые работы». Управляющий УК ЖКХ Орджоникидзевского района Антон Крылов: « Нас не хотят слышать — кричат: пошли вон отсюда, срочно сносите наш дом, дайте нам новые квартиры» Стоит отметить, что просто прийти и начать ремонт управляющая компании не имеет права, поскольку все работы по дому проводятся на основании протокола общего собрания собственников жилья. Поэтому в первую очередь сотрудники УК инициируют проведение собрания, совершают поквартирный обход, отдают жителям для ознакомления листы голосования и убедительно просят занести подписанные экземпляры в офис управляющей компании. Но никто не приходит. «Очень тяжело работать в таких условиях. В дом на Стачек, 7, где требовался срочный ремонт подъезда, наши специалисты выезжали каждый день. Только благодаря этому удалось собрать нужное количество голосов. В итоге, за счет городской субсидии здесь заменили перегородку между тамбуром и подъездом, частично отремонтировали пол на первом этаже, стены обшили новым ДПВ, побелили потолок. Таким образом, условия проживания заметно улучшились, при этом дом не перестал быть ветхим», — говорит Антон Крылов и советует жителям других ветхих домов последовать этому примеру и проголосовать за проведение ремонтных работ. Напомним, в настоящее время площадь ветхого и аварийного жилья в Екатеринбурге составляет около 350 тысяч квадратных метров. Ежегодно в городе сносят лишь порядка 20 тысяч квадратов (всего по программе до 2020 года будет расселено чуть более 40 аварийных домов). При этом старый фонд за счет естественного износа постоянно растет. Чтобы ускорить расселение ветхого дома, его нужно признать аварийным, однако жители в основной массе не желают платить за проведение независимой экспертизы. «Согласно установленному законом порядку, собственники квартир обязаны провести собрание, принять решение о дополнительном сборе средств, собрать деньги и заказать экспертизу, результаты которой потом отправить в межведомственную комиссию. Только тогда администрация города примет решение о сносе дома, — поясняет Антон Крылов. — Мы множество раз безрезультатно инициировали проведение таких собраний. Нас не хотят слышать — кричат: пошли вон отсюда, срочно сносите наш дом, дайте нам новые квартиры. Жильцы считают, что кто-то за них должен оплатить экспертизу, пишут жалобы в прокуратуру, в ГЖИ, в Роспотребнадзор, требуя признать их дом аварийным. Это пустая трата времени. Пока собственники самостоятельно не оплатят экспертизу технического состояния (ее стоимость составляет в среднем 40 тыс. рублей), дело с мертвой точки не сдвинется». В жилом фонде УК ЖКХ Орджоникидзевского района в настоящее время есть около 20 ветхих домов, за последние два года жителей только двух из них (на Краснофлотцев, 44 и Балаклавском 1 «б») удалось уговорить провести общее собрание и оплатить экспертизу. В результате оба здания были признаны аварийными и сейчас ждут сноса. «Чего нам это стоило, страшно вспомнить. Я жителей с Балаклавского на своем личном автомобиле возил по всем инстанциям. Каждого приходилось за ручку водить, лишь бы люди все сделали и сдали документы, куда нужно, — говорит начальник отдела жилищного контроля УК Игорь Сигов. — Сейчас мы в очередной раз инициировали собрание на Электриков, 14. Очень надеемся, что собственники на будут его саботировать. Дом очень старый, людей надо расселять». Виктор Жуков © Служба новостей «URA.Ru» {{item.comments_count}} {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}} Комментарии ({{item.comments_count}}) читать все комментарии оставить свой комментарий оставить свой комментарий Загрузка...