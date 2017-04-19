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19 апреля 2017
18 апреля 2017
09:52  19 апреля 2017 0

Художник за три недели высидел куриное яйцо. ВИДЕО

Продукты. Санкции. Сельское хозяйство. Челябинск., куры, цыплята
В ходе необычного эксперимента художник надеется, что вылупиться смогут 10 цыплятФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Французский художник Абрахам Пуаншваль провел перформанс, в ходе которого высидел куриное яйцо. Акция прошла в парижском музее современного искусства «Токийский дворец».

Перформанс 44-летнего художника стартовал в последних числах марта. Всего француз надеется высидеть десять яиц, но цыпленок вылупился пока лишь из одного, пишет Life.ru со ссылкой на Daily Mail.

Куриные яйца Пуаншваль высиживает на пластиковом насесте, завернувшись в толстое теплое одеяло. Яйца находятся под ним в стеклянном вивариуме. Покидать свой «насест» художник может не более чем на 30 минут в день.

Как отмечают эксперты, в общей сложности Пуаншвалю придется провести в таком положении 21—24 дня.

Марина Мотылева
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