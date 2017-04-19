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Главные новости Курганской области
10:32  19 апреля 2017 0

В Кургане Тобол перевалил за отметку четыре метра

Паводок 2017 Река Тобол в Кургане., плотина, ледоход, паводок2017, река тобол
Тобол только недавно вскрылся из-подо льдаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Уровень воды в Тоболе в Кургане в среду, 19 апреля, составил 420 см. По данным сайта правительства области, за сутки река поднялась на 41 см.

Не достигнув критических отметок вода пошла на спад в Миассе в районе Каргаполье и в реке Уй в районе Усть-Уйского.

Год назад в этот день уровень воды в Тоболе в районе Кургана был выше более чем на метр — он составлял 529 см. Заметно выше поднялась вода и в 1994 году, когда наблюдалось самое значительное за последние десятилетия наводнение. Тогда к 19 апреля вода достигла отметки 556 см.

Однако расслабляться не стоит. Пик паводка в прошлом году прогнозировали на 23—26 апреля, однако самого высокой отметки (806 см) вода в Тоболе достигла 1 мая. В этом году, по прогнозам экспертов, максимальных значений наводнение может достигнуть в еще более поздние сроки.

Татьяна Жаткина
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