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Главные новости Пермского края
10:19  19 апреля 2017 0

Глава Прикамья устроил разнос подчиненным и потребовал отменить закон о лишении матерей-одиночек пособий

Первая пресс-конференция губернатора Пермского края Максима Решетникова. Пермь, решетников максим
Врио губернатора жестко спросил с министров про скандальный закон о поддержке молодых мамФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Закон Пермского края о единовременной выплате в 60 тысяч рублей матерям в возрасте от 19 до 24 лет будет изменен. Из него должны убрать норму о том, что право на такую материальную помощь имеют только те, у чьего ребенка установлен отец.

В среду, 19 апреля, на заседании правительства Пермского края врио губернатора Максим Решеиников затронул тему одиозного закона о поддержке молодых матерей. «Уважаемые коллеги, в СМИ активно обсуждается принятый в конце прошлого года закон, который направлен на стимулирование первых рождений в семьях. Вопрос вызвала норма о поддержке матерей, у которых формально в документах отсутствует запись об отцовстве. Татьяна Юрьевна, доложите, пожалуйста, в чем глубокий смысл этой нормы и зачем она появилась?» — обратился глава региона к министру социального развития Татьяне Абдуллиной.

Она ответила, что таким образом краевые власти хотели поддержать именно семьи в браке, в связи с тем, что увеличилось количество разводов. «Вы же не требуете свидетельство о браке. Вы говорите именно про строку об отцовстве в свидетельстве о рождении», — парировал Максим Решетников.

Он отметил, что закон вызвал большой общественный резонанс. «Я считаю, что это, по меньшей мере, неоднозначная норма, поэтому подготовьте и вынесите на ближайшее Заксобрание проект закона, который устраняет эту дискриминацию», — добавил врио губернатора.

Напомним, в Пермском крае молодые мамы в возрасте от 19 до 24 лет имеют право на получение единовременной выплаты в 60 тысяч рублей. Тратить эти деньги они могут только в детском магазине. Но не все имеют возможность получить такое пособие — оно дается только тем, у чьего ребенка установлен отец.

Один из авторов закона — депутат Заксобрания Пермского края Сергей Клепцин в эфире федерального канала объяснил, почему лишил матерей-одиночек поддержки из бюджета. «Мы должны понимать, что рождение таких случайных детей происходит после дискотек, каких-то междусобойчиков, корпоративчиков», — сказал парламентарий. Слова депутата жестко раскритиковала автор идеи бэби-боксов Елена Котова.

Анна Белкина
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