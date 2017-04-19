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Главные новости Тюменской области
10:44  19 апреля 2017 0

Определена позиция прокуратуры по делу о коррупции в тюменском «Водоканале». Подозреваемого директора уже уволили, но дальше — больше

Специальный приемник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту. Магнитогорск, арест, заключение, тюрьма, решетка, спецприемник
Директор ТУМП ВКХ «Водоканал» сядет за взяткуФото: Илья Московец © URA.RU

Прокуратура Центрального округа Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ТУМП ВКХ «Водоканал» Дмитрия Антонова. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, расследованием установлено, что в 2016 году ООО «РСУ Тюмень» на основании договоров подряда, заключенных с ТУМП ВКХ «Водоканал», выполняло работы по строительству, капитальному ремонту сетей, принадлежащих ТУМП ВКХ «Водоканал». Согласно информации «Контур.Фокус», общая сумма контрактов за 2016 год превысила 26 млн руб. За подписание актов о приемке работ Антонов вымогал у представителя подрядной организации деньги в размере 1,8 млн руб. Вскоре о намерениях Антонова стало известно сотрудникам правоохранительных органов.

14 февраля 2016 года представитель ООО «РСУ Тюмень» в торговом центре «Пассаж» передал Антонову часть вымогаемой суммы в размере 200 тыс руб.

После получения денег Антонов был задержан. На его имущество наложен арест. Материалы дела направлены в суд. Взяточнику грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

Владимир Балтунов
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