10:34 19 апреля 2017 0

Поиски экипажа осложняет сильный шторм Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На борту сухогруза «Герои Арсенала», который потерпел крушение утром 19 апреля в Черном море, находились 9 граждан России, 2 гражданина Украины и, возможно, один грузин. Вытащить из воды удалось пока лишь одного человека.

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», спасен и поднят из воды один моряк, еще четверых готовятся взять на борт спасательного судна. По данным издания, сухогруз затонул во время сильного шторма. Судно шло из России в Турцию с грузом зерна.

Судно следовало под флагом Панамы. Сигнал SOS от капитана поступил около 4 часов утра, сообщает информагентство Nation News со ссылкой на МЧС по Крыму.

В район спасательной операции отправились суда «Барнет», «Айгас», «Епископ», «Армада Навигатор» и «Аэлос». Они находились на момент сообщения о крушении в данном районе. Сообщается, что к поискам подключили и спасательное судно «Демидов». Уже известно, что шлюпка, на которой мог спастись экипаж, была обнаружена перевернутой. Поиски моряков осложняет шторм и сильный ветер.