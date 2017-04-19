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19 апреля 2017
18 апреля 2017
17 апреля 2017
11:10  19 апреля 2017 1

ОНК пришла в камеру арестованного челябинского экс-омбудсмена. ФОТО

Севастьянов не жалуется на условия содержания в камереФото: пресс-служба ОНК

Бывший уполномоченный по правам человека в Челябинской области Алексей Севастьянов оспорит приговор от 14 апреля об аресте на семь суток за неповиновение полиции. По словам омбудсмена, Курчатовский райсуд не засчитал в срок заключения тот день, когда его задержала полиция, сообщили «URA.RU» в Общественной наблюдательной комиссии региона.

«Даже преступникам идут в зачет те дни, когда их задержали. Мне же идет срок с того момента, как я зашел в камеру. Это несправедливо», — пожаловался экс-омбудсмен членам ОНК, навестившим его в камере.

У Севастьянова нет бытовых жалоб. По его словам, он может мыться в бане, кормят его хорошо, другие арестанты не притесняют. «Единственная проблема — нет документации по таким, как я. Кодекс о нарушителях административного права отсутствует. Ладно, я все знаю, но ведь есть такие люди, которые не в полной мере знают свои права» — добавил бывший уполномоченный по правам человека.

Фото: пресс-служба ОНК Челябинской области

Алексея Севастьянова задержали 13 апреля по обвинению в неповиновении сотруднику полиции. Он мешал демонтировать парковку своих родственников. Экс-омбудсмен заявляет о рейдерском захвате стояночного бизнеса. По его словам, на следующий день после демонтажа будки и ограждения его родственников на том же месте появились посторонние люди, которые собирают деньги с автовладельцев и фактически занимаются тем же бизнесом.

Во время демонтажа, по словам Севастьянова, он видел человека, участвовавшего в мероприятиях с депутатом Госдумы Владимиром Бурматовым. И подозревает близких к нему людей в рейдерском захвате. В муниципальном предприятии «Служба демонтажа» заявляют, что парковки родственников Севастьянова установлены незаконно и подлежат сносу. Сотрудники организации ссылаются на решения Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Челябинска. Севастьянов считает, что имущество должны сносить только по решению суда, а его документы в порядке.

Сергей Леонов
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